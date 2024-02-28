Россия нарастила закупки зарубежного пива

«Ъ»: объем импорта пива в Россию вырос в 2023 году на 12,6 % Объем импорта пива в Россию вырос в 2023 году на 12,6 процента, до 370,5 миллиона литров, но пока не достиг уровней 2020-2021 года, пишет «Коммерсантъ».