Россия нарастила закупки зарубежного пива

«Ъ»: объем импорта пива в Россию вырос в 2023 году на 12,6 % Объем импорта пива в Россию вырос в 2023 году на 12,6 процента, до 370,5 миллиона литров, но пока не достиг уровней 2020-2021 года, пишет «Коммерсантъ».
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