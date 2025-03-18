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Китай

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Производство сельхозпродукции в Беларуси увеличилось на 1,2 проц. за первые два месяца 2025 года

Минск, 17 марта /Синьхуа/ -- В Беларуси производство сельскохозяйственной продукции в январе-феврале 2025 года в текущих ценах составило более 3,49 млрд белорусских рублей /1 доллар США равен 3,15 белорусского рубля/ и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 1,2 проц.

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