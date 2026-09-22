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МВД: в загранпаспортах с 2027 года уберут графы «Личный код» и «Учетная запись»

В российских загранпаспортах с 1 января 2027 года изменится бланк документа, из него уберут графы «Личный код» и «Учетная запись».

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