Представитель МИД России назвала запрет Болгарии злобной глупостьюБорт главы МИД России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию.
Захарова в двух словах оценила запрет пролетать ей над Болгарией
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Порой человеческой глупости нет предела, и болгарские функционеры от власти демонстрируют это наглядно. Ага, страшно даже представить, что может случиться, если представитель МИД России Захарова "пролетит" над Болгарией...
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15 час.
Владимир Нелюбин
Мда....дебелизм в Европе зашкаливает....и лечить это некому..
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10 час.
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