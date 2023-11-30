Захарова в двух словах оценила запрет пролетать ей над Болгарией

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Порой человеческой глупости нет предела, и болгарские функционеры от власти демонстрируют это наглядно. Ага, страшно даже представить, что может случиться, если представитель МИД России Захарова "пролетит" над Болгарией...