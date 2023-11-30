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Захарова в двух словах оценила запрет пролетать ей над Болгарией

Захарова в двух словах оценила запрет пролетать ей над Болгарией

Представитель МИД России назвала запрет Болгарии злобной глупостьюБорт главы МИД России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Порой человеческой глупости нет предела, и болгарские функционеры от власти  демонстрируют это наглядно. Ага, страшно даже представить, что может случиться, если представитель МИД России Захарова &quot;пролетит&quot; над Болгарией...
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