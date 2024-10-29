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Царьград

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Бербок опозорилась в Азии: Главу немецкого МИД не встретили в аэропорту

Бербок опозорилась в Азии: Главу немецкого МИД не встретили в аэропорту

Министра иностранных дел Германии не встретили в иностранном аэропорту.Появились сведения о том, что главу немецкого МИД Анналену Бербок никто не встретил в аэропорту некой азиатской страны, куда она прибыла с официальным визитом.

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