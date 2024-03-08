Депутат Европарламента Уоллсе: Запад скупает украинские земли за копейки

Депутат Европарламента Мик Уоллес признал, что Украина находится в разрушенном состоянии, а западные корпорации занимаются покупкой украинских земель по крайне низким ценам, с точки зрения депутата, сложившаяся на Украине ситуация является "сумасшествием".