Депутат Европарламента Уоллсе: Запад скупает украинские земли за копейки

Депутат Европарламента Мик Уоллес признал, что Украина находится в разрушенном состоянии, а западные корпорации занимаются покупкой украинских земель по крайне низким ценам, с точки зрения депутата, сложившаяся на Украине ситуация является "сумасшествием".
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