Дивидендный финал «Сбера»: 17 июля — последний день для покупки акций под рекордные выплаты

Пятница, 17 июля 2026 года, стала важнейшим днем для российского частного капитала — это финальный день, когда инвесторы могут приобрести акции ПАО «Сбербанк» (обыкновенные и привилегированные) на Московской бирже, чтобы попасть в реестр акционеров и гарантировать себе выплату рекордных дивидендов по итогам прошлого финансового года.
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