В Юрьевце Ивановской области сохранят две выездные бригады скорой помощи

В Юрьевце не планируют сокращать количество бригад скорой помощи. В департаменте здравоохранения Ивановской области сообщили, что сейчас в городе работают две общепрофильные выездные бригады, изменений в этом вопросе не ожидается.
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