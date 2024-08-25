Плато Шиджатмаз 🌄 Шиджатмаз — возвышенное плато, расположенное в 20 км с юга от Кисловодска, на дороге, ведущей к Джилы-Су.
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Плато Шиджатмаз 🌄 Шиджатмаз — возвышенное плато, расположенное в 20 км с юга от Кисловодска, на дороге, ведущей к Джилы-Су.