Важные новшества: что изменится в России с 1 апреля? Ирина ВальковаС 1 апреля 2025 года в России начнут действовать сразу несколько важных законодательных изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан.
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