По оценкам аналитика, продажи Helldivers 2 составили более 8 миллионов копий Helldivers...

По оценкам аналитика, продажи Helldivers 2 составили более 8 миллионов копийHelldivers 2 от Arrowhead Game Studios добилась большого успеха, что еще более примечательно, когда другие игры (например, Suicide Squad: Kill the Justice League и Skull and Bones) терпят неудачу.
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