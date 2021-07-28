Комсомольская правда

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Мишустин в Комсомольске-на-Амуре: «На вопрос «кто виноват?» нужно иногда отвечать

Мишустин в Комсомольске-на-Амуре: «На вопрос «кто виноват?» нужно иногда отвечать

В среду Михаил Мишустин продолжил турне по Дальнему Востоку. Премьер посетил Комсомольск-на-Амуре. За окном кортежа Мишустина мелькали обшарпанные дома и рекламные предложения взять ссуду в банке - жители этого города, мягко сказать, не шикуют.

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