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Новейшие «патрульные ракеты» - быль или сказка?

Новейшие «патрульные ракеты» - быль или сказка?

В нескольких СМИ засветилась информация о том, что ВКС получили сразу типов новых ракет. Если это так, то прекрасно, хотя, конечно, тот момент, что засекречено абсолютно все, немного напрягает, так как сразу же порождает свободу творчества у фантазии.

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