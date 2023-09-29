Minecraft Dungeons преодолела отметку в 25 миллионов игроков Minecraft Dungeons, возможно, и не...

Minecraft Dungeons преодолела отметку в 25 миллионов игроковMinecraft Dungeons, возможно, и не самый крупный или громкий релиз Microsoft, но, тем не менее, ролевая игра с элементами подземелья смогла привлечь большое количество игроков.
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