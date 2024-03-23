"Ужасающая трагедия". Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие звезды о теракте в "Крокус Сити Холле"

В связи с трагическими событиями, развернувшимися вечером 22 марта в “Крокус Сити Холле”, многие российские звезды, включая сына владельца концертного зала Араза Агаларова, Эмина Агаларова, выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время теракта.