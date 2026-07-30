Ваня Дмитриенко заговорил о свадьбе

Роман Вани Дмитриенко и Анны Пересильд с самого начала был принят публикой в штыки. Слишком ярко, слишком быстро, слишком неправдоподобно — так думали скептики, привыкшие видеть в звёздных союзах лишь пиар-проекты.
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