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Мода и Шоу-бизнес

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Ваня Дмитриенко заговорил о свадьбе

Ваня Дмитриенко заговорил о свадьбе

Роман Вани Дмитриенко и Анны Пересильд с самого начала был принят публикой в штыки. Слишком ярко, слишком быстро, слишком неправдоподобно — так думали скептики, привыкшие видеть в звёздных союзах лишь пиар-проекты.

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