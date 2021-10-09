Вид на жительство в Европе в 2020 году получили более 600 тысяч украинцев

Как и обещали украинцам дилеры всех майданов, они будут жить в Европе. И с каждым годом всё больше граждан Украины действительно становятся гражданами стран Евросоюза.
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