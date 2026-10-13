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Прокурор Оренбургской области проведёт онлайн‑приём жителей двух районов: как попасть на встречу

Прокурор Оренбургской области проведёт онлайн‑приём жителей двух районов: как попасть на встречу

Жители Сакмарского и Октябрьского районов смогут напрямую обратиться к прокурору региона Руслану Медведеву: 15 октября 2026 года он проведёт приём граждан и предпринимателей в формате видео‑конференц‑связи.

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