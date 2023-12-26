Главное внимание: большинство петербуржцев сделают коллегам недорогие подарки на Новый год

Среди жителей Санкт-Петербурга провели опрос на тему новогодних подарков для коллег. Почти половина респондентов заявили, что собираются уложиться в небольшую сумму при покупке презента для товарища по работе.
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