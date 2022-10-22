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«Юта» одолела «Миннесоту» в овертайме. Команда Уилла Харди стартовала с двух побед

«Юта» одолела «Миннесоту» в овертайме. Команда Уилла Харди стартовала с двух побед

«Юта» в пятницу взяла верх над «Миннесотой» в гостях, вырвав победу в дополнительное время – 132:126 ОТ.

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