В сети вышло пособие по борьбе с дезинформацией

Военный эксперт Даниил Безсонов выпустил в своем Telegram-канале учебно-методическое пособие о том, как украинские подразделения информационно-психологических операций (ЦИПсО) распространяют пропаганду и пытаются влиять на участников СВО, их родственников и других граждан, сообщает "Блокнот".