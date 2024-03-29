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В сети вышло пособие по борьбе с дезинформацией

В сети вышло пособие по борьбе с дезинформацией

Военный эксперт Даниил Безсонов выпустил в своем Telegram-канале учебно-методическое пособие о том, как украинские подразделения информационно-психологических операций (ЦИПсО) распространяют пропаганду и пытаются влиять на участников СВО, их родственников и других граждан, сообщает "Блокнот".

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