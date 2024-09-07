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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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БК «Леон» стала спонсором чемпионата мира по шашкам

Букмекерская компания «Леон» стала официальным партнером чемпионата мира по шашкам-64. Соревнования проходят в Московской области в период с 5 по 15 сентября 2024 года.

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