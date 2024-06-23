Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал турнира WTA 500 в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над белорусской спортсменкой Викторией Азаренко в полуфинальном матче теннисного турнира WTA 500 в Берлине, который завершился со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии