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Царьград

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Рейтер: Хуситы атаковали саудовский танкер в Аденском заливе

Рейтер: Хуситы атаковали саудовский танкер в Аденском заливе

Группировка "Ансар Алла" (хуситы) заявила об атаке на саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе. Саудовская сторона пока не подтвердила этот инцидент, связанный с ударом по аэропорту Саны и ответными атаками на объекты в Йемене.

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