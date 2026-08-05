Рейтер: Хуситы атаковали саудовский танкер в Аденском заливе

Группировка "Ансар Алла" (хуситы) заявила об атаке на саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе. Саудовская сторона пока не подтвердила этот инцидент, связанный с ударом по аэропорту Саны и ответными атаками на объекты в Йемене.