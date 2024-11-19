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Молчать нельзя - пора действовать: Мигрантскому флешмобу "Выруби белого" можно противостоять

Молчать нельзя - пора действовать: Мигрантскому флешмобу "Выруби белого" можно противостоять

В России стартовал жестокий флешмоб "Выруби белого". Как сообщает депутат Михаил Матвеев, почти каждый день "мелкие мигранты" беспричинно бьют на видео русских детей в наших школах.

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