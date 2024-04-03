Корейский бренд Lifework откроет более 20 магазинов в России и Казахстане

Южнокорейский бренд одежды для отдыха и повседневной жизни Lifework планирует открыть в России и Казахстане 20 магазинов, первый будет открыт этой весной в московском ТЦ «Авиапарк», сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента по новым брендам Союза торговых центров, совладелицу Rec+retail group Наталию Кермедчиеву.