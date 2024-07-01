«С мирным годом», — вышедший ранее в желто-синей куртке Нагиев высказал позицию, шокирующую россиян

После начала специальной военной операции многие звезды приняли решение о том, что им нужно прекратить говорить о политических проблемах, чтобы не терять своих поклонников и расположение своих влиятельных друзей.
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