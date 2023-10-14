Русская весна
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Русская весна

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До полного уничтожения Украины — Modern Diplomacy объяснил, зачем Запад загоняет украинцев в «мясорубку»

До полного уничтожения Украины — Modern Diplomacy объяснил, зачем Запад загоняет украинцев в «мясорубку»

Обозреватель Modern Diplomacy приходит в ужас от судьбы украинцев и от того, ради чего их на это обрекают.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Дай бог чтобы после Путина пришёл человек который ненавидит Пиндосию.
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9 час.

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