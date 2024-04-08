Разговор с политическими оппонентами оказал положительное влияние на людей

От политической позиции зависит многое, например толкование событий прошлого и отношение к ним. Из-за этого выстроить разговор о политике с оппонентом может быть сложнее, чем с человеком, который придерживается аналогичных взглядов.
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