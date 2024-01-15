ГИБДД просит водителей Рязани об осторожности из-за погоды

Причиной предупреждения стала погода. Уже который день сохраняются условия для гололедицы - это значит, что сейчас не время для рискованных маневров, да и к соблюдению скоростного режима стоит относится внимательнее.
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