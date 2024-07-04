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Невидимые миру слезы: стало известно о том, как Гарри и Меган нанесли личную обиду Елизавете

Невидимые миру слезы: стало известно о том, как Гарри и Меган нанесли личную обиду Елизавете

Принцу удалось добить свою «любимую бабулю». Принц Гарри ускорил конец Елизаветы LEGION-MEDIAМало кто в Британии сомневается в том, что именно принц Гарри, уверявший, будто он очень любил свою бабушку Елизавету, вместе со своей супругой Меган укоротил ее дни.

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