В ближайшие месяцы у ВСУ возникнут большие проблемы с боеприпасами, из-за чего украинская армия понесёт значительные потериБывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, известный своими антиукраинскими высказываниями, сделал новое заявление.