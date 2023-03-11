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Бывший разведчик США Скотт Риттер спрогнозировал срок и причину полного поражения Украины

Бывший разведчик США Скотт Риттер спрогнозировал срок и причину полного поражения Украины

В ближайшие месяцы у ВСУ возникнут большие проблемы с боеприпасами, из-за чего украинская армия понесёт значительные потериБывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, известный своими антиукраинскими высказываниями, сделал новое заявление.

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