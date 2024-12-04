Предсказано будущее цен на авто в России

Автоэксперт Малышева: подорожание машин будет симметрично скачкам курса валют Если на рынке будут резкие скачки курса валют, симметричным будет и подорожание машин, полагает представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева.
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