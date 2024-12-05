Крушение «Ориона»: почему американцы мешали советским морякам спасать лётчиков США

На семидесятые годы двадцатого века пришелся самый напряженный период Холодной войны, когда военные СССР и США с оружием в руках, противостояли друг другу во множестве локальных войн по всему земному шару.
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