Музалевский награждён знаком «За заслуги перед Орловской областью»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в преддверии Дня российского парламентаризма наградил председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского знаком отличия «За заслуги перед Орловской областью» I степени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии