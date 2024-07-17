Муж ушел в отпуск, а жене пошутил, что уволили: реакцию супруги через несколько дней он не ожидал

Это же твой соплеменник наблевал!... перечитай Тору то свою.... все ваши самки, подобными проститутками были....!!! -"О! Дочь Израилева, не ходи ты в те земли (ефрата)... у них плоть ослиная и похоть, как у жередцов."..... -али не читал!!??.

pobeditel Терещенко

Есть народное высказывание " Я себе не верю что бы кому то верить" , вы уверены что будите верны жене или вы мыслите мне можно я мужчина. Так и женщина ведь ни кто не скажет какие пауки у них в голове ползают и об этом ни кто откровенно не скажет.