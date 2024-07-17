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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • sawa beli
    Не это мелькнул член драниозавра.Надо закусыватьВнутри кто-то ест...
  • Дмитрий Гурин
    Шутка шутке рознь.... в прочем как и "дельные" советы.Муж ушел в отпуск...
  • Элеонора Коган
    Вот так лиана.Королевский куст:...

Муж ушел в отпуск, а жене пошутил, что уволили: реакцию супруги через несколько дней он не ожидал

Муж ушел в отпуск, а жене пошутил, что уволили: реакцию супруги через несколько дней он не ожидал

Константин уже несколько лет работал в отделе правления крупного банка, трудиться приходилось много. Однажды он решил подшутить над женой и сказал, что его уволили.

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Комментарии
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Алексей Тан
Это же твой соплеменник наблевал!... перечитай Тору то свою.... все ваши самки, подобными проститутками были....!!! -&quot;О! Дочь Израилева, не ходи ты в те земли (ефрата)... у них плоть ослиная и похоть, как у жередцов.&quot;..... -али не читал!!??.
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13 час.
pobeditel Терещенко
Есть народное высказывание &quot; Я себе не верю что бы кому то верить&quot; , вы уверены что будите верны жене или вы мыслите мне можно я мужчина. Так и женщина ведь ни кто не скажет какие пауки у них в голове ползают и об этом ни кто откровенно не скажет.
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12 час.
Дмитрий Гурин
Шутка шутке рознь.... в прочем как и &quot;дельные&quot; советы.
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7 час.

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