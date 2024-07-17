Константин уже несколько лет работал в отделе правления крупного банка, трудиться приходилось много. Однажды он решил подшутить над женой и сказал, что его уволили.
Муж ушел в отпуск, а жене пошутил, что уволили: реакцию супруги через несколько дней он не ожидал
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Это же твой соплеменник наблевал!... перечитай Тору то свою.... все ваши самки, подобными проститутками были....!!! -"О! Дочь Израилева, не ходи ты в те земли (ефрата)... у них плоть ослиная и похоть, как у жередцов."..... -али не читал!!??.
Ответить
13 час.
pobeditel Терещенко
Есть народное высказывание " Я себе не верю что бы кому то верить" , вы уверены что будите верны жене или вы мыслите мне можно я мужчина. Так и женщина ведь ни кто не скажет какие пауки у них в голове ползают и об этом ни кто откровенно не скажет.
Ответить
12 час.
Дмитрий Гурин
Шутка шутке рознь.... в прочем как и "дельные" советы.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии