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Сделайте привычкой: правило пяти секунд, которое может изменить жизнь к лучшему

Сделайте привычкой: правило пяти секунд, которое может изменить жизнь к лучшему

Если вы знаете, что вам нужно, чтобы жизнь заиграла новыми красками, но никак не можете решиться на изменения, которые принесут удовлетворение (ведь наш мозг упорно держится за привычное и категорически против всего нового), стоит применить способ, о котором рассказала автор книг и мотивационный спикер Мел Роббинс.

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