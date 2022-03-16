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«Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть» снова попали под санкции ЕС

«Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть» снова попали под санкции ЕС

Евросоюз опубликовал новые санкционные списки в отношении российских компаний. В список структур, оказавшихся под санкциями, попали входящие в список крупнейших нефтегазовых компаний России — «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть».

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