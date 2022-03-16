«Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть» снова попали под санкции ЕС

Евросоюз опубликовал новые санкционные списки в отношении российских компаний. В список структур, оказавшихся под санкциями, попали входящие в список крупнейших нефтегазовых компаний России — «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть».
Популярные статьи
- Всемирная шахматная олимпиада, на подготовку к которой власти ХМАО потратили миллиарды, пройдет в Индии
- Глава «Сибура» Дмитрий Конов уходит с должности после введенных в отношении него западных санкций
- Из-за многочисленных жалоб ФАС начала проверку обоснованности роста цен на сахар в Тюменской области
Свежие комментарии