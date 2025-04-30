Красноречивые итоги ста дней: 150-летний завод в США, на котором пиарился Трамп, закрыт и переехал в Китай

Несмотря на обещания Трампа возродить американское производство, вся отрасль сталкивается с серьезными проблемами, включая нехватку рабочей силы, проблемами электросети и бюрократической волокитой, что затрудняет компаниям расширение производства на родине.
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