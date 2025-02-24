ОКБ: россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов

Общая сумма составила 475,12 миллиарда рублей Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на сумму 475,12 миллиарда рублей – число кредитов оказалось на 47% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).