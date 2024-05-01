Состояние российских миллиардеров выросло на $14,895 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $14,895 млрд за первые четыре месяца текущего года, больше всех заработал экс-бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко – его состояние увеличилось на $5,34 млрд, до $24,2 млрд.
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