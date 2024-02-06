В Росгвардии объяснили, как получить и не лишиться лицензии на ношение оружия

У гражданских лиц в возрасте 21 года появилась возможность получить лицензию на ношение оружия. Об этом сообщил подполковник Максим Тиханов, замначальник отдела контроля за оборотом оружия главного управления Росгвардии по Московской области, в эфире «Радио 1».