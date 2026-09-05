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Козлов после 3:2 с «Северсталью»: «Никогда не запрещали защитникам подключаться к атаке, когда есть возможность. Алексеев всегда отличался хорошей скоростью и броском, поэтому мы его и взяли»

Главный тренер « Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ против « Северстали » (3:2).

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