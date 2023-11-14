Сотрудниками полиции в Калужской области задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт героина

Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин одной из республик ближнего зарубежья 1996 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
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