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Иркутск Сегодня

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Более 500 домов в Братске переведут на газ до конца года по проекту «Чистый воздух»

В Правобережном районе Братска продолжается масштабная программа газификации частного сектора. Уже полностью завершены работы по переводу с угольного или печного отопления на природный газ в 207 домах, — рассказал глава Прибайкалья Игорь Кобзев в своем канале в МАХ (18+).

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