Более 500 домов в Братске переведут на газ до конца года по проекту «Чистый воздух»

В Правобережном районе Братска продолжается масштабная программа газификации частного сектора. Уже полностью завершены работы по переводу с угольного или печного отопления на природный газ в 207 домах, — рассказал глава Прибайкалья Игорь Кобзев в своем канале в МАХ (18+).