Кольский полуостров, остатки военных оборонительных сооружений на полуострове Рыбачьем

при путешествии по Рыбачьему, очень бросаются в глаза, стоящие то тут то там "шишки", постороенные из камня, вблизи, оказывающиеся ДОТами по поводу того, кто, когда и зачем их построил, ходит много разных легенд - толи их построили немцы, во время Второй Мировой войны, хотя на самом Рыбачьем их не было, толи финны перед Зимней войной, толи наши военные инженеры, во время обороны Рыбачьего.