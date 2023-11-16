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Кольский полуостров, остатки военных оборонительных сооружений на полуострове Рыбачьем

Кольский полуостров, остатки военных оборонительных сооружений на полуострове Рыбачьем

при путешествии по Рыбачьему, очень бросаются в глаза, стоящие то тут то там "шишки", постороенные из камня, вблизи, оказывающиеся ДОТами   по поводу того, кто, когда и зачем их построил, ходит много разных легенд - толи их построили немцы, во время Второй Мировой войны, хотя на самом Рыбачьем их не было, толи финны перед Зимней войной, толи наши военные инженеры, во время обороны Рыбачьего.

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