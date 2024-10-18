В Ивановской области родился пятитысячный ребенок

<p> Государственная регистрация рождения 5-тысячного ребёнка, родившегося в Ивановской области в 2024 году, состоялась 17 октября в зале торжественных церемоний кинешемского филиала комитета Ивановской области ЗАГС.
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