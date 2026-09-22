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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Наумов: «В Архангельске на матче сборной России был бы полный стадион. Нужно играть во всех городах – футбол в РФ любят»

Бывший президент « Локомотива » Николай Наумов считает, что сборной России нужно проводить матчи в регионах.

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