Андрей Шишинов

А кто этим недоумкам из Die Welt. сказал, что с зелибобой будут вестись какие-либо переговоры. Путин уже озвучил, что любые переговоры можно вести только с легитимной властью, а наркозелик с мая не легитимен. Да и не территориальные уступки являются темой для переговоров, а те условия которые опять таки озвучивал Путин. Денацификация, демилитаризация и внеблоковый статус. Это основа всего. А те области которые по конституции России ей принадлежат обсуждению не подлежат вообще.