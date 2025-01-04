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Картина дня. Финансы

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Единственный вариант для Зеленского на переговорах - пойти на территориальные уступки

Единственный вариант для Зеленского на переговорах - пойти на территориальные уступки

Украина сейчас крайне ослаблена в военном отношении, ей придется пойти на переговоры в 2025 году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки, пишет газета Die Welt.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
А кто этим недоумкам из Die Welt. сказал, что с зелибобой будут вестись какие-либо переговоры. Путин уже озвучил, что любые переговоры можно вести только с легитимной властью, а наркозелик с мая не легитимен. Да и не территориальные уступки являются темой для переговоров, а те условия которые опять таки озвучивал Путин. Денацификация, демилитаризация и внеблоковый статус. Это основа всего. А те области которые по конституции России ей принадлежат обсуждению не подлежат вообще.
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