Буферная зона как инструмент стратегической стабилизации: Россия укрепляет безопасность приграничных территорий Ирина ВальковаРоссия вступает в новый этап специальной военной операции, сосредоточив усилия на создании так называемой буферной зоны вдоль границы с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии